La clave de Wladimir Sánchez: Revela los ejemplares "que no se pueden olvidar" en las jugadas exóticas en La Rinconada

El entrenador profesional Wladimir Sánchez conversó con Meridiano Web la mañana de este viernes 28 de noviembre, luego de que hiciera una pausa en la jornada de ajuste de sus ejemplares en el Hipódromo La Rinconada.

La Rinconada: Ejemplares claves Reunión 46 Entrevista

Sánchez presentará un total de tres ejemplares para la reunión dominical: dos de ellos competirán en el ciclo no válido de las carreras iniciales, y uno verá acción en el cierre del 5y6 nacional, que es la carrera de los acumulados. La programación consta de doce (12) competencias y corresponde a la reunión 46.

Entrenador, un gran saludo y agradecidos por concedernos esta entrevista. Usted comienza su participación en la sexta carrera, primera del loto, con dos ejemplares: Mufasa y Rafiki. ¿Qué nos puede comentar sobre las opciones de este par de tresañeros?

-Estos caballos vienen de correr excelentemente bien, se encuentran en extraordinarias condiciones y considero que ellos van estar decidiendo en esta sexta carrera y así se los hago saber para sus jugadas exóticas.

Y culmina su compromiso, en la sexta válida, conocida como la carrera de los acumulados con la cincoañera Salomé conducida ahora por el jinete aprendiz Samuel Yánez.

- En su última presentación, el puesto de partida 14 no fue el más ideal para esta yegua, sobre todo considerando la distancia de la carrera. Ahora, saldremos por un puesto de adentro y, además, en un lote un poco más cómodo. Por estas razones, considero que es un ejemplar indescartable para las combinaciones del 5y6, y así se lo indico firmemente a todos los apostadores.

Gracias por la oportunidad, vengan a las instalaciones que están muy bien, saludos para todos y sellen el 5y6.