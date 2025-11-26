¡A temblar! Un ejemplar con el "video de la semana" va por la fija del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con la reunión 46 a la vuelta de la esquina en el Hipódromo La Rinconada, la expectativa de la fanaticada hípica por los datos de última hora es palpable. La adrenalina sube a medida que se aproximan las 12 atractivas competencias, y tener el mejor "olfato" será crucial para acertar en las jugadas exóticas.

Conscientes de que múltiples factores pueden determinar el éxito o fracaso de un ejemplar, el equipo de Meridiano Web redobla su esfuerzo. Nos mantenemos atentos a cada detalle, con el firme propósito de brindar la información más precisa y oportuna de cara a la reunión 46.

Autentico video: Carrera de Cierre La Rinconada

La jornada hípica cerrará con la duodécima carrera, que además servirá como la sexta válida del popular juego del 5y6 nacional. Esta competencia contará con una nómina de 13 participantes que buscarán no solo el triunfo, sino también el premio adicional especial de $20.800, en un recorrido pactado a 1.100 metros.

¡Atención, apostador! El reto es grande, y te invitamos a poner tu lupa en Salome, la castaña de cinco años que partirá desde el puesto de pista cinco.

Esta yegua, entrenada por Wladimir Sánchez, es una competidora que siempre está en la pelea, pero falló estrepitosamente en su última carrera. Pensamos que esta falla fue motivada por la complicada ubicación que tuvo en el puesto de pista 14. Además de no largar bien, la yegua tiende a cargar hacia afuera durante todo el recorrido, lo que no le permitió desenvolverse como ella acostumbra.

Salomé vuelve a la pista con el descargo de cuatro kilos de Luis Funes Jr. y un puesto de partida mucho más conveniente. A pesar de la presencia de una fuerte enemiga como lo es Tiz Erin (Usa), pensamos que esta yegua puede responder sin ningún atenuante y poner en riesgo a la gran favorita antes mencionada.

5y6 nacional: Video Carrera Yegua Dividendos

Finalmente, para aquellos aficionados que buscan el golpe de suerte y los buenos dividendos, esta reunión 46 ofrece un menú de carreras donde el riesgo puede valer oro. No se aferren solo a los favoritos de gacetas; las declaraciones y los datos de última hora sugieren que el verdadero negocio está en la sorpresa. ¡Atrévanse a incluir esos ejemplares con chance secundario! Recuerden: donde hay riesgo, hay una gran recompensa.