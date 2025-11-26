Dato hípico: Descubre los ejemplares con que Jesús Magallanes buscará ganar su primera carrera en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Reunión 46 cerrará este mes con un programa de doce competencias en total. La jornada presenta únicamente carreras comunes, pues no incluye pruebas selectivas de grado. La acción garantiza emoción y oportunidades para los purasangres de menor cartel en el óvalo de La Rinconada.

Este miércoles 26 de noviembre, el equipo de Meridiano Web contactó al joven jinete Jesús Magallanes quien estuvo presente en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada.

El látigo aprendiz concedió la entrevista para este medio digital con amabilidad. Quisimos conocer los detalles de sus dos compromisos de montas para la reunión dominical 46, y estas fueron sus impresiones.

Entrevistas Meridiano: Jesús Magallanes Compromisos R46 La Rinconada

Jesús ante todo un gran saludo de parte de la afición de Meridiano Web. Esta semana tiene dos montas para el juego del 5y6. Comienzas en la cuarta válida con My Funny Nonno que el pasado domingo logró un tercer lugar.

-Efectivamente, este caballo viene de correr el domingo pasado en la distancia de 1.400 metros. Para esta competencia son 200 metros menos (1.200 metros) que le favorece al ejemplar y esperando con el favor de Dios, que el caballo se siga manteniéndose sano para el día de la carrera.

Cierras tus compromisos con la yegua Oklahoma para la carrera de los acumulados, presentada por Heli García Jr, pues reaparece luego de 91 días sin correr.

-Efectivamente, la yegua reaparece. Su entrenador Heli García Jr, viene de hacer un excelente trabajo con ella y esperamos una buena actuación de parte de la yegua.