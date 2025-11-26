Nelson Castillo revela sus planes: La confesión exclusiva para 2026 que el entrenador hizo a Meridiano Web

Suscríbete a nuestros canales

Nelson Castillo, el destacado preparador hípico, ha regresado a Venezuela con la intención de retomar sus funciones en la tierra que lo vio crecer. Tal y como fue anunciado con anterioridad en las redes sociales de Gaceta Hípica y la página oficial de Meridiano, el regreso del entrenador ha generado gran expectativa en el gremio.

Entrevista Meridiano Web: La Rinconada Entrenador Regreso

Este importante retorno ya se había anticipado. Específicamente, desde el domingo 23 de noviembre, el mismo preparador utilizó su cuenta personal en la plataforma X (anteriormente Twitter) para dejar un mensaje cargado de simbolismo: “El Buen hijo siempre vuelve a casa Lucas 15:20.” Aquel post fue la confirmación oficial de su intención de volver a dirigir una cuadra en el país.

Durante la visita cotidiana que realiza el equipo de Meridiano Web a las instalaciones del óvalo de Coche, hoy miércoles, nuestros redactores tuvieron la oportunidad exclusiva de ver y conversar con el destacado entrenador. Castillo se encontraba en plena observación de los ajustes (o 'traqueos') de varios ejemplares en la pista. El equipo lo abordó para conocer de primera mano sus impresiones sobre este regreso, y esto fue lo que respondió a las cámaras:

Desde las instalaciones del Hipódromo La Rinconada, abordamos a una figura icónica: el entrenador Nelson Castillo, quien está de regreso a la casa que lo vio triunfar en múltiples ocasiones y a una fanaticada que lo recuerda con afecto. Castillo fue pionero del formato meeting y logró ganar el título hasta en tres oportunidades. ¿Qué siente al volver a la pista y cuáles son sus palabras para las cámaras de Meridiano Web?

-Gracia por la oportunidad de dirigirme a la afición hípica venezolana, muy contento de regresar a mi casa el hipódromo La Rinconada, de verdad que lo encuentro bastante hermoso y me permito felicitar a las autoridades por el gran trabajo que han hecho y bueno venimos con todo con mucha fuerza y con ganas de trabajar.

Sabemos que estuvo un tiempo en Estados Unidos al trabajar junto al exitoso Gustavo Delgado. ¿Qué balance hace de esa experiencia internacional?

-Bueno yo fui alumno de Gustavo Delgado aquí en Venezuela y al llegar a Estados Unidos el me apoyo en todo momento al punto de ser su asistente, ganamos carreras muy importantes y full agradecido con él. Algo que para mí es una experiencia única en la vida.

Trainer a pesar de ser prematuro en saberlo ya debe manejar varias ofertas y estamos seguro que pronto veremos su nombre nuevamente en Gaceta Hípica.

-Si Dios quiere claro. Venimos con muchas ganas y con bastantes ofertas, estamos estudiando para ver como nos vas para arrancar con todo el año que viene si así Dios lo permite.

Gracias por su atención y su apoyo desde la redacción de Meridiano Web éxitos y bendiciones.

-Gracias, estamos listos para trabajar por nuestro hipismo y nuestra Venezuela.