Maykor Ibarra: ¡La doble amenaza de la atropellada que puede enloquecer a La Rinconada!

El destacado jinete no baja la guardia y busca nuevos triunfos

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 12:49 pm
Foto: José Antonio Aray
Maykor  Ibarra, jinete profesional de destacada trayectoria que alterna su trabajo entre los óvalos de Valencia y La Rinconada, no baja la guardia. Su principal meta es seguir en búsqueda de nuevas victorias que le permitan mejorar sus estadísticas personales, pues hasta el momento supera fácilmente los números que registró en 2024.

Buen dividendo: Entrevista Jinete Reunión 46 La Rinconada 

Consciente de que la temporada llega a su fin, y a pesar de la lluvia que cayó en Coche, el jinete no se inmutó y realizó sus trabajos rutinarios con miras a la reunión 46. Ibarra, consecuente colaborador de Meridiano Web, habló claro para nuestras cámaras sobre el chance de los tres ejemplares que montará, y esto fue lo que dijo a continuación:

Primer compromiso de la tarde con el ejemplar The Big Louis del trainer Henry Trujillo.

-Este es un caballo que viene mejorando poco a poco. Para este domingo, solo confiamos en que siga su ascenso y que pueda hacer una buena carrera.

Luego en la quinta carrera que se disputará en recorrido de 1.200 metros, tiene el compromiso con el ejemplar Huracán Luis.

 Este ejemplar viene de arribar en el segundo lugar y se presenta con mucha oportunidad. Solo pido que no corra tan lejos del grupo, que se mantenga cerca para, de esta manera, hacer efectiva su atropellada final.

                                           

Compromiso de Cierre: Maykor Ibarra La Rinconada Datos Hípicos 

Para cerrar en la tercera válida del 5y6 nacional el último compromiso es por intermedio de la yegua Sweet Génesis.

-Esta yegua tuvo un pequeño problema en su última competencia, para esta ocasión esta recuperada y les recomiendo no la dejen fuera de sus combinaciones ya que ella anda bien y puede sorprender.

Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Hipismo