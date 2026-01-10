LVBP: Cardenales destroza el pitcheo de Bravos para mantenerse invicto

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara continúan volando alto en este Round Robin de la temporada 2025-2026, ya que durante la noche de este viernes concretaron una nueva victoria. Y es que para esta ocasión se impusieron por 13 a 6 a los Bravos de Margarita, en el Estadio Nueva Esparta.

Cardenales y una ofensiva letal

Ni bien se escuchó la voz de playball, el elenco larense atacó con todo al abridor Jorge García. En esa primera entrada, Yohendrick Piñango aplicó su paciencia para negociar un boleto con las bases llenas. Luego, tanto Willians Astudillo como Danry Vásquez pegaron sencillos para extender la diferencia a tres rayitas.

Minutos más tarde, en el tercero, la visita concretó otras tres carreras. Esta vez, Danry empujó otra con doble, para que tiempo después pisara el home tras un vuelacercas de Alí Sánchez.

Los insulares descontaron con jonrón solitario de Juan Santana en la baja del tercero, pero de poco sirvió luego de otro producto inning de los pájaros rojos.

Y es que en el sexto, Ildemaro Vargas, Yohendrick Piñango y Yonny Hernández remolcaron con conexiones oportunas, en tanto que Danry Vásquez y Alí Sánchez aportaron dos cada uno para sentenciar las acciones en la isla.

Sin embargo, Bravos no bajó los brazos y añadió cinco más para maquillar el resultado final. Esto sucedió gracias a los cuadrangulares de Wilson García y Carlos Pérez, este último con un compañero en circulación, en el sexto. Ya en el noveno, Francisco Arcia colaboró con la última tras batear para doble matanza.