LVBP: Aldrem Corredor ya comienza a dar resultados ofensivos con Caribes

Uno de los refuerzos que ya comienza a dar resultados y hacer mucho daño a sus rivales en este Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es el caso del inicialista de los Caribes de Anzoátegui, Aldrem Corredor.

El pelotero de 31 años, que es originalmente ficha de los Leones del Caracas, se ha adaptado como anillo al dedo a la planificación del cuerpo técnico liderado por el dirigente Asdrúbal Cabrera, en estas primeras de cambio en la postemporada de la pelota criolla.

Su llegada a la alineación de "La tribu" no solo le da más profundidad y poder, sino que genera aún más respeto por los lanzadores rivales, ya que puede hacer una combinación de alto impacto con Hernán Pérez, Balbino Fuenmayor, Herlis Rodríguez, entre otros.

Aldrem Corredor - Caribes de Anzoátegui

Si bien es cierto que apenas van tres compromisos del Round Robin, de igual forma, es importante resaltar que durante los 13 turnos al bate que tiene registrados hasta los momentos, ya cuenta con dos carreras anotadas, seis imparables, dos dobles, un cuadrangular, tres remolcadas y un astronómico promedio de bateo de .462.

Por lo tanto, no solo le da la oportunidad al conjunto oriental de producir más carreras, sino que le da la seguridad de tener un bateador zurdo de sus características que tanto les hace falta en estas instancias, siempre y cuando un equipo desee tener éxito en cualquier liga invernal.

Finalmente, no cabe duda de que Aldrem Corredor será uno de los refuerzos más llamativos y que dará mucho de qué hablar dentro de las próximas semanas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.