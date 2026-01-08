Amanda Dudamel y el bonito mensaje para su papá por su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol estuvo de celebración por el cumpleaños de Rafael Dudamel el miércoles 7 de enero. Uno de los mensajes más bonitos e importantes que el hombre recibió fue de su hija, la hermosa Amanda Dudamel.

Un mensaje de amor

A través de sus historias de Instagram, la merideña posteó una fotografía con Rafael el día de su boda, ambos luciendo muy sonrientes y abrazados.

Sin embargo, fue el mensaje el que se llevó toda la atención por las palabras de amor y respeto a su progenitor.

La modelo y exreina de belleza se dirigió a su padre como un hombre sabio con el cual espera poder pasar muchos años coleccionando momentos.

“Deseo vivir a tú lado de cerquita todos los años que nos resten, los momentos que nos llenan de aprendizaje, de goce, de alegría y de sabiduría. Es una bendición ser tú hija, te amo Rafael Dudamel”, escribió la diseñadora de modas.

Más mensajes

Dudamel que estuvo al frente de la Vinotinto desde 2016 hasta el 2020, recibió muchos mensajes de felicitaciones por su vuelta al sol.

En sus historias reposteó todo el cariño, deseos e imágenes que sus allegados le dedicaron, entre ellos de su yerno Daniel Roa, quien en el 2025 contrajo nupcias con Amanda en una bonita celebración con familiares y amigos.

Su hija Victoria también lo felicitó con unas fotografías de ambos pasando momentos increíbles.