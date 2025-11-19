El mensaje de Amanda Dudamel a Stephany Abasali a un día de la final del Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de noviembre se llevó a cabo la Competencia Preliminar del Miss Universo 2025, en donde Amanda Dudamel estuvo presente para apoyar a la representante de Venezuela, Stephany Abasali en su desfile en traje de baño y de gala.

La primera finalista del Miss Universo 2022 llegó a Tailandia para cumplir compromisos laborales como parte de los hots de E! New Latino y Telemundo, pero también para echar porras a la Miss Venezuela 2024.

Como cada año, un día antes de la noche final del certamen de belleza se desarrolla la gala preliminar, un evento clave para la elección de las candidatas que conformarán los tops. Por esta razón, las delegadas deben demostrar su podría en pasarela y lograr convencer al jurado calificar.

De reina a reina

Siendo una de las antecesoras, y haber pasado por una experiencia similar en su competencia celebrada en Estados Unidos, Amanda Dudamel alentó a Stephany Abasali con un fuerte abrazo y un mensaje para recordar.

“Le dije a Steph que no se imaginaba cuanto hubiese deseado en mi año haber podido recibir un abrazo en ese momento. ¡La alegría que medió poder verlaaaa! para ella han sido 3 semanas de competencia, pocas horas de descanso, mucha presión. Al final uno solo necesita un abrazo para reponerse y seguir de parte de todos”, fue el mensaje que dejó Dudamel a candidata venezolana.

Stephany Abasali brilla en la Competencia Preliminar

A pesar de ser una de las últimas en salir en cada desfile, Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, hizo una impecable participación en la Competencia Preliminar.

En primer lugar, al salir con un traje de baño azul intento acompañado con pareo que usó como parte de su stage.

Además, en traje de gala el brillo no faltó al optar por un diseño de Leo Almodal con una paleta de colores azules y pedrería que combinaba a la perfección con el escenario.

El 20 de noviembre a partir de las 9:00 pm, hora en Venezuela, se podrá disfrutar por Venevisión la noche final del Miss Universo 2025.