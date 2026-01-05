El Real Madrid se reencuentra con su verdugo: Julián Álvarez, en la nueva edición de la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 8 de enero, Arabia Saudita será el escenario de una nueva edición del derbi madrileño en el marco de la Supercopa de España. El Real Madrid llega a esta cita con la obligación de ajustar cuentas, ya que volverá a verse las caras con uno de los jugadores que más ha castigado su portería en tiempos recientes: el argentino Julián Álvarez.

El historial de "La Araña" ante el gigante blanco

En apenas ocho compromisos disputados —cinco en la UEFA Champions League y tres en LaLiga—, el campeón del mundo en Qatar 2022 ha demostrado una efectividad pasmosa frente a los merengues. Julián acumula un total de cinco tantos contra el Real Madrid, repartidos de la siguiente manera:

Cuatro goles con la camiseta del Atlético de Madrid.

Un gol con el Manchester City (en su etapa previa en la Premier League).

Esta regularidad ante el conjunto blanco lo ha posicionado como el referente ofensivo más temido por la zaga que ahora dirige Xabi Alonso, convirtiéndose en un especialista en partidos de máxima presión.

El último precedente: una goleada histórica

La última vez que colchoneros y merengues se cruzaron, el planteamiento de Diego "Cholo" Simeone superó por completo al de Alonso. En un encuentro donde el Atlético bombardeó el área rival, el marcador final de 5-2 dejó clara la superioridad rojiblanca en ese derbi. En aquella noche inspirada, Julián Álvarez fue la figura central al anotar un doblete que terminó de hundir las aspiraciones del Real Madrid.

A pesar de estos destellos de genialidad, el balance de resultados para el argentino es sumamente equilibrado. Sumando todas sus participaciones (incluyendo su tiempo en Inglaterra), registra dos victorias, tres empates y tres derrotas frente a la institución madridista.

El Real Madrid: su víctima favorita en Europa

Para Julián Álvarez, marcarle al Real Madrid no es solo una cuestión de rivalidad local, sino una estadística que define su carrera. El equipo blanco es, de hecho, el club europeo al que más goles le ha anotado.

En el plano global de su trayectoria profesional, el Madrid ocupa el tercer puesto en su lista de "víctimas" recurrentes, solo superado por equipos del continente americano:

Patronato (Argentina): 7 goles. Alianza Lima (Perú): 6 goles (todos anotados en un histórico partido de Copa Libertadores). Real Madrid (España): 5 goles.

El reto en la Supercopa

El duelo en Arabia Saudita no solo pone en juego un título, sino también la oportunidad para que el Real Madrid descifre cómo frenar a un delantero que parece tenerle tomada la medida. Con un Julián Álvarez en estado de gracia y un sistema defensivo blanco que aún busca solidez tras los últimos golpes, la Supercopa de España promete ser el escenario ideal para que "La Araña" siga tejiendo su leyenda en los clásicos madrileños.