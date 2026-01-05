Copa del Rey: El Racing y el Albacete lideran la rebelión de los modestos

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey 2025-2026 ha vuelto a demostrar por qué es el torneo más emocionante del fútbol español. En una ronda marcada por las sorpresas, tres equipos de la élite han caído eliminados ante rivales de categorías inferiores, confirmando que la jerarquía de Primera División no garantiza nada en los estadios municipales cuando el formato es a partido único.

Los resultados más destacados

La jornada dejó marcadores que sacudieron los cimientos. El Racing de Santander hizo valer su historia en El Sardinero al vencer 2-1 al Villarreal, mientras que el Albacete Balompié eliminó al Celta de Vigo en una agónica tanda de penaltis (3-0) tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Por su parte, el Deportivo Alavés despachó al Sevilla con un ajustado 1-0, y el Burgos CF dio la campanada al golear 3-1 al Getafe, desatando la locura en El Plantío. Incluso los "Gigantes" evitaron el desastre por la mínima: el Real Madrid ganó 2-3 al Talavera con un Kylian Mbappé decisivo, mientras que el FC Barcelona sufrió hasta el minuto 75 para abrir el cerrojo del Guadalajara en un duelo que terminó 0-2.

El mapa de los supervivientes

Tras estos intensos duelos, el cuadro de clasificados para los octavos de final muestra una interesante mezcla de jerarquía y épica. Por parte de la Primera División, han logrado sellar su pase el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Alavés y Elche.

Sin embargo, la gran nota de color la pone la Segunda División, que contará con una representación masiva de cinco equipos: Racing de Santander, Albacete, Burgos, Deportivo de La Coruña y la Cultural Leonesa. Cabe destacar que el último cupo disponible para completar los dieciséis mejores se decidirá este 6 de enero en el enfrentamiento entre el Granada y el Rayo Vallecano.

El valor de la "supervivencia"

Esta edición de la Copa tiene un peso especial por varios factores que han condicionado los resultados:

Calendario asfixiante: Con el nuevo formato de las competiciones europeas, los equipos de Primera han rotado más que nunca, algo que clubes como el Racing o la Cultural Leonesa han aprovechado con plantillas más frescas y motivadas. El "efecto matagigantes": Equipos como el Deportivo de La Coruña (que eliminó al Mallorca 1-0) están recuperando su mística competitiva, demostrando que estadios históricos como Riazor imponen un respeto que nivela las diferencias presupuestarias. La Supercopa en el horizonte: Para Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic, estos partidos han sido un trámite peligroso justo antes de viajar a Arabia Saudí. La falta de concentración casi les cuesta la eliminación, especialmente al Atlético, que sufrió para vencer 2-3 al Atlético Baleares.

¿Qué sigue?

Una vez se complete el duelo entre Granada y Rayo, el sorteo de octavos de final definirá los cruces que se jugarán a mediados de enero. Con cinco equipos de Segunda División aún en liza, el sueño de ver a un "humilde" en la final de La Cartuja sigue más vivo que nunca.