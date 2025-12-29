Granada vs Rayo Vallecano: el juego de Copa del Rey del Día de Reyes

Por Andrea Matos Viveiros
El Rayo Vallecano tendrá que medirse en Copa del Rey, por Meridiano Televisión, ante un Granada que pasa por una mala racha: es décimo octavo en Segunda División. Este representa el último juego pendiente de la eliminatoria de 32; el sorteo de la siguiente fase se realizará el día siguiente del encuentro.
Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club se enfrentarán a 4 rivales de Segunda División. Los demás equipos de primera se enfrentarán entre ellos.
Copa del Rey el día de Reyes
Martes 6 de enero: Granada vs Rayo Vallecano / Inicio: 2:00p.m.
Míralo en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.
Equipos clasificados
Estos son los clasificados para octavos de final de Copa del Rey:
Equipos Primera división
Elche
Valencia
Real Sociedad
Barcelona
Atlético de Madrid
Osasuna
Real Madrid
Alavés
Athletic Club
Betis
Equipos Segunda división
Deportivo de la Coruña
Cultural Leonesa
Racing de Santander
Albacete
Burgos
