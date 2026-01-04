LVBP: Magallanes recuperará jugadores importantes tras la pausa temporal del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin entró en una pausa temporal desde el pasado sábado 3 de enero, algo que ha beneficiado en cierto modo a algunos equipos. En el caso de los Navegantes del Magallanes, su roster estaría sumando a varios peloteros importantes que hasta hace poco se encontraban ausentes por distintos motivos.

Más poder para el Magallanes

Esta fase semifinal del torneo venezolano reanudará sus acciones el próximo miércoles 7 de enero, una fecha que luce perfecta para que la Nave ya tenga disponibles a un par de nombres. Y es que como algunos recordarán, tanto Yasiel Puig como Renato Núñez sufrieron algunos inconvenientes físicos en días pasados.

Por un lado, el jardinero cubano ya está recuperado de sus molestias en el isquiotibial izquierdo, por lo que seguramente estará de entrada para la próxima cita de Navegantes del Magallanes. Por su parte, el inicialista venezolano completó su rehabilitación y fortalecimiento sin novedades, pero le sugirieron 24 horas de recuperación que cumplirá con la tranquilidad de la pausa temporal del campeonato.

A su vez, otros nombres que están a la espera de regresar al roster son Rougned Odor y Wilking Rodríguez. En el caso del primero, su ausencia por motivos personales todavía es una incógnita; mientras que el segundo, realizó un programa de estabilización y fortalecimiento pliométrico a la perfección, por lo que solo será cuestión de recibir aprobación de los trainers para volver a lanzar.

Cabe mencionar que, según el calendario original del Round Robin, Navegantes del Magallanes debía viajar hasta Maracaibo para enfrentar a Águilas del Zulia el miércoles 7 de enero. Sin embargo, tras esta suspensión temporal, la liga informó que las próximas jornadas tendrán una reestructuración.