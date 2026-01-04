LVBP: El Round Robin ya tiene fecha de reanudación

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) decidió para este domingo continuar con la suspensión temporal del Round Robin de esta temporada 2025-2026, esto luego de los eventos acontecidos en la capital del país durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Nueva fecha de inicio del Round Robin

Según informó la propia liga en un comunicado, la Junta Directiva de la LVBP en conjunto con los equipos participantes de esta fase semifinal decidieron reanudar las actividades del torneo para el próximo miércoles 7 de enero.

Asimismo, también señalaron que en los próximos días se dará a conocer la reestructuración del calendario del Round Robin, el cual sufrirá algunas modificaciones luego de las jornadas suspendidas de los días 3, 4, 5 y 6 del presente mes.