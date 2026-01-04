LVBP

LVBP: El Round Robin ya tiene fecha de reanudación

La fase de semifinal del torneo venezolano sufrió una pausa temporal desde el pasado sábado

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 04 de enero de 2026 a las 04:35 pm
LVBP: El Round Robin ya tiene fecha de reanudación
Foto: @magallanesbbc
Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) decidió para este domingo continuar con la suspensión temporal del Round Robin de esta temporada 2025-2026, esto luego de los eventos acontecidos en la capital del país durante la madrugada del sábado 3 de enero.

NOTAS RELACIONADAS

Nueva fecha de inicio del Round Robin

Según informó la propia liga en un comunicado, la Junta Directiva de la LVBP en conjunto con los equipos participantes de esta fase semifinal decidieron reanudar las actividades del torneo para el próximo miércoles 7 de enero.

Asimismo, también señalaron que en los próximos días se dará a conocer la reestructuración del calendario del Round Robin, el cual sufrirá algunas modificaciones luego de las jornadas suspendidas de los días 3, 4, 5 y 6 del presente mes.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La vinotinto Julio Rodríguez Juan Soto Manchester City
Domingo 04 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol