LVBP: Queda suspendida jornada dominical del Round Robin

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional continua trabajando para darle continuidad al Round Robin de la temporada 2025-2026, pero ya es oficial que este domingo 04 de enero tampoco se llevará a cabo la jornada que estaba programada. Por motivos de fuerza mayor, el campeonato decidió tomar previsiones y evaluar cuando reanudar la acción. La información la confirmo Giuseppe Palmisano al medio ElEmergente.com.

Choques suspendidos del Round Robin de la LVBP

Desde que comenzó el 2026 y la ronda de semifinal ya se han suspendido hasta cuatro compromisos: los dos choques entre Águilas y Bravos, el duelo sabatino entre Anzoátegui y Magallanes y el choque dominical entre Caribes y Cardenales. Por ende, la liga debe reprogramar el calendario con el fin de recuperar el terreno perdido, tras dos días consecutivos sin acción.

Posible reanudación del Round Robin a partir del lunes

La normalización de los vuelos comerciales dentro del territorio nacional serian cruciales a la hora de dar el visto bueno a la reanudación de las acciones. Lo cierto es que el próximo lunes será un día crucial para conocer cual será el devenir de la ronda semifinal: "Hoy en la tarde evaluaremos si se continúa con el Round Robin desde este lunes", explicó Palmisano, y añadió: "También discutiremos otras medidas".