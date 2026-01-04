Estas fueron las últimas veces que la LVBP suspendió una jornada por causas mayores

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada del Round Robin fue oficialmente suspendida, según dio a conocer el periodista Ignacio Serrano luego de comunicarse con Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La decisión se dio tras la declaración de "Estado de Conmoción" a lo largo y ancho del territorio nacional por los hechos ocurridos en Caracas en la madrugada de este sábado.

Palmisano recalcó que la situación del torneo se irá evaluando "día a día", aunque en caso de que se prolongue lo que está sucediendo en el país será muy difícil que culmine la temporada 2025-2026. Además, cabe señalar que, de acuerdo con el Winter League Agreement, los campeonatos caribeños deben finalizar -a más tardar- a principios de febrero, antes de que inicie oficialmente el Spring Training en las Grandes Ligas.

Situaciones similares que vivió la LVBP

En los últimos años, la LVBP ha sido testigo de varios eventos de fuerza mayor que obligaron a detener el torneo, al menos un par de días. El más reciente ocurrió en 2023, solo que este se debió al proceso electoral sobre el Esequibo.

Para diciembre de 2018 ocurrió uno de los momentos más dolorosos en la historia de la pelota venezolana, cuando los peloteros José Castillo y Luis Valbuena perdieron la vida en un accidente automovilístico. Ante esto, la LVBP decidió suspender la jornada del viernes 7 de diciembre, pero se extendió hasta el sábado 8.

A su vez, la zafra 2002-2003 de la LVBP fue la que más sufrió debido a los acontecimientos nacionales. Y es que, como muchos recordarán, a principios de diciembre estalló un Paro Nacional que obligó a la liga a entrar en una "pausa temporal". Sin embargo, la liga decidió suspender el campeonato luego de que se extendiera el inconveniente por dos meses.