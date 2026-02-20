Estas figuras asistieron al inicio de las prácticas de Cocodrilos de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 7 de marzo se dará un nuevo salto entre dos de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y los distintos conjuntos ya comienzan a ponerse a tono, siendo uno de los que inició sus entrenamientos Cocodrilos de Caracas.

El quinteto "Saurio" es uno de los que tiene mayor tradición en el baloncesto nacional, no obstante, en este 2026 llegaron a la decena de años sin obtener un título y tratarán de romper esa sequía.

Estás figuras se unieron a la pretemporada de Cocodrilos:

Es por esa razón, que saltaron al tabloncillo desde este miércoles, 18 de febrero, en el Poliedrito de Caracas, inmediatamente bajo las órdenes de Alfredo Madrid, quien estará como entrenador de este equipo por segunda campaña consecutiva.

En cuanto a los jugadores que dijeron presente desde el día de pretemporada, destacan: el importado Luis Montero, además de los criollos; César García, Carlos López, Luis Betancourt, Jaime Finol, Jhonder Gómez, Rikeimer Palacios, Jhordy Aponte Raymond Roca.

¿Cómo le fue a Cocodrilos en la campaña anterior de la SPB?

Cocodrilos, tendrá como principal misión superar lo hecho en el torneo previo, en el cual sorpresivamente no avanzaron a postemporada, tras quedar con récord de 12-12 en la fase regular.

En esta ocasión, estarán en la conferencia junto a: Brillantes y Gaiteros del Zulia, Frontinos del Táchira, Trotamundos de Carabobo, Héroes de Falcón y Pioneros del Ávila.