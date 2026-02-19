Victor Wembanyama apunta a conseguir un histórico contrato con Spurs

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los San Antonio Spurs ha confirmado su intención de blindar al pilar fundamental de su proyecto deportivo. Según fuentes de la organización, la franquicia texana tiene previsto ofrecer a Victor Wembanyama una extensión de contrato máxima de cinco años y 252 millones de dólares durante el mercado de verano de 2026.

Este movimiento no solo asegura la continuidad del fenómeno francés, sino que se posiciona como uno de los acuerdos más lucrativos para un jugador que aún se encuentra bajo su contrato de novato.

El ascenso de una leyenda moderna

Desde su llegada como la selección número uno del Draft de 2023, Victor Wembanyama ha superado todas las expectativas, transformando la identidad defensiva y ofensiva de los Spurs.

Su impacto en la liga, caracterizado por una combinación inédita de movilidad, envergadura y talento técnico, lo ha consolidado como el rostro de la NBA para la próxima década. La oferta de los Spurs responde a la necesidad de garantizar que el futuro de la organización permanezca ligado al jugador más disruptivo del baloncesto mundial.

Desglose de la ingeniería financiera

La extensión proyectada de 252 millones de dólares se basa en las proyecciones del límite salarial para la temporada 2027-28, cuando entraría en vigor el nuevo acuerdo. Los puntos clave de la negociación incluyen:

Estructura del contrato: Un acuerdo de cinco años bajo la figura de "Designated Player" (Jugador Designado).

Escaladores por rendimiento: La cifra de 252 millones representa el 25% del tope salarial estimado. Sin embargo, bajo la denominada "Regla Derrick Rose" , este monto podría ascender hasta el 30% del tope salarial (superando los 300 millones) si Wembanyama es incluido en los quintetos All-NBA o es nombrado MVP de la temporada.

Garantía total: Los Spurs planean ofrecer el máximo permitido en incrementos anuales del 8%, demostrando un compromiso total con la salud y el desarrollo del pívot francés.

Un mensaje para la NBA

Con este movimiento, San Antonio pone fin a cualquier especulación sobre el futuro de su estrella. La firma de Wembanyama permitirá a la gerencia, liderada por Brian Wright, continuar construyendo una plantilla competitiva a su alrededor, aprovechando la estabilidad contractual de piezas clave como Devin Vassell y Stephon Castle.