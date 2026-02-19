NBA: Kevin Durant se pronuncia tras acusaciones en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, desestimó las acusaciones en redes sociales que lo señalaban como responsable de cuentas “burner” dedicadas a criticar a compañeros y entrenadores, tanto del pasado como del presente. Tras la práctica del miércoles 18 de febrero, fue tajante al abordar la polémica, dejando claro que era totalmente falso.

Las afirmaciones se viralizaron el domingo mientras el experimentado alero participaba en el Juego de Estrellas de la NBA, a raíz de capturas de pantalla que supuestamente mostraban mensajes grupales en la plataforma 'X', anteriormente conocido como Twitter, donde aparecía bajo distintos alias.

En esos intercambios figuraban comentarios poco favorables hacia Devin Booker y el exentrenador Frank Vogel, ambos vinculados a los Phoenix Suns, así como hacia Stephen Curry y Steve Kerr, de los Golden State Warriors. También se mencionaban críticas a Alperen Şengün y Jabari Smith Jr., compañeros suyos en Houston.

Kevin Durant responde a polémicas en redes sociales

Al ser consultado por los periodistas tras el entrenamiento, Durant insistió en no darle mayor relevancia al asunto y reiteró que su prioridad está en el rendimiento del equipo y no en controversias digitales.

Sé que tienen que hacer estas preguntas, pero no estoy aquí para entrar en tonterías de Twitter. Pero entiendo que todos tengan que preguntar. Mis compañeros saben lo que es; hemos estado concentrados toda la temporada. Tuvimos un entrenamiento excelente hoy y estamos deseando que llegue el viaje", declaró la superestrella de los Rockets a diferentes medios de comunicación.

A sus 37 años, Kevin Durant acumula casi 20 millones de seguidores en X y alrededor de 14 millones en Instagram, en una trayectoria marcada por su activa presencia en redes sociales. Las sospechas sobre el uso de cuentas “burner” se remontan a 2017, cuando publicó desde su cuenta oficial de Twitter varios mensajes en tercera persona justificando su salida del Oklahoma City Thunder y responsabilizando a la organización y al entonces entrenador Billy Donovan. Posteriormente, el alero ofreció disculpas públicas y calificó aquellos tuits como “estúpidos”.