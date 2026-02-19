Hipismo

Mychel Sánchez, nominado como jinete del año en los Maryland Awards 2025

Mindframe encabeza lista con dos nominaciones para la ceremonia de entrega el 22 marzo

Por

Darwin Dumont
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 09:45 am
Mychel Sánchez, nominado como jinete del año en los Maryland Awards 2025
Jenny Doyle
Suscríbete a nuestros canales

La Asociación de Jinetes Pura Sangre de Maryland y la Asociación de Criadores de Caballos de Maryland, en cooperación con el Maryland Jockey Club, anunciaron la tarde de este miércoles 18 de febrero los nominados a los Maryland Thoroughbred Industry Renaissance Awards 2025, la misma se hará el 22 de marzo en Laurel Park.

Maryland celebra otra edición a los mejores 2025

Estos premios brindan la oportunidad de reconocer no solo las excepcionales actuaciones equinas, sino también a los jinetes y amazonas cuyo arduo trabajo, destreza y compromiso impulsan nuestro deporte día a día. Es una celebración de la excelencia y de la fortaleza de nuestra comunidad hípica.

Los finalistas criados en Maryland Horse Breeders Association;

  • Campeón macho de 2 años:  Big Cuddle, Code of Silence, Romeo 
  • Potranca campeona de 2 años:  Dazzling Dame, Just Philtored, Slewperstitus 
  • Campeón macho de 3 años:  Barbadian Runner, Passion Rules, Slam Notion
  • Campeona potranca de 3 años:  Grayson's Girl, Onyx Ten, Worth a Dime 
  • Campeón macho mayor:  Mindframe, Post Time, Quint’s Brew
  • Campeona hembra mayor: Future Is Now, Seismic Beauty, Splendora
  • Campeón de velocidad: Future Is Now, Mindframe, Splendora
  • Campeón corredor de césped: Future Is Now, Had to Have Him, Lifelovenlaughter 
  • Campeón de carreras de obstáculos: Keys Discount, Mission North, Road to Oz 
  • Criador del año: Jagger Inc., R. Larry Johnson
  • Yegua de cría del año:  Candy Striper, Gansett, Slow and Steady
  • Semental del año: Blofeld, Great Notion, Mosler, Uncle Lino  

Finalistas por el Maryland Thoroughbred Horsemen's Association:

  • Propietario del año: Madison Avenue Racing Stable, Morris Kernan Jr. y Jagger Inc., Larry Robold, The Elkstone Group
  • Entrenador del año: Brittany Russell, Gary Capuano, Michael Trombetta
  • Jinete del año: Mychel Sanchez, Sheldon Russell, Yedsit Hazlewood
  • Trabajador de la recta final del año: Charles Sniffen (anunciado previamente por MTHA)
  • Caballo de tierra macho del año: Barbadian Runner, Post Time, Slam Notion
  • Caballo macho de césped del año: Coringa, Had To Have Him, Witty 
  • Caballo de tierra femenino del año: Complexity Jane, Onyx Ten, Takethemoneyhoney 
  • Caballo de césped femenino del año: Lifelovenlaughter, Ultimate Love, Worth A Dime 
  • Reclamador del año: Bold Diversion, Cluck Cluck, Zero Blitz 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Atalanta Liverpool Gleyber Torres
Jueves 19 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo