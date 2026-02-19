Mychel Sánchez, nominado como jinete del año en los Maryland Awards 2025

La Asociación de Jinetes Pura Sangre de Maryland y la Asociación de Criadores de Caballos de Maryland, en cooperación con el Maryland Jockey Club, anunciaron la tarde de este miércoles 18 de febrero los nominados a los Maryland Thoroughbred Industry Renaissance Awards 2025, la misma se hará el 22 de marzo en Laurel Park.
Maryland celebra otra edición a los mejores 2025
Estos premios brindan la oportunidad de reconocer no solo las excepcionales actuaciones equinas, sino también a los jinetes y amazonas cuyo arduo trabajo, destreza y compromiso impulsan nuestro deporte día a día. Es una celebración de la excelencia y de la fortaleza de nuestra comunidad hípica.
Los finalistas criados en Maryland Horse Breeders Association;
- Campeón macho de 2 años: Big Cuddle, Code of Silence, Romeo
- Potranca campeona de 2 años: Dazzling Dame, Just Philtored, Slewperstitus
- Campeón macho de 3 años: Barbadian Runner, Passion Rules, Slam Notion
- Campeona potranca de 3 años: Grayson's Girl, Onyx Ten, Worth a Dime
- Campeón macho mayor: Mindframe, Post Time, Quint’s Brew
- Campeona hembra mayor: Future Is Now, Seismic Beauty, Splendora
- Campeón de velocidad: Future Is Now, Mindframe, Splendora
- Campeón corredor de césped: Future Is Now, Had to Have Him, Lifelovenlaughter
- Campeón de carreras de obstáculos: Keys Discount, Mission North, Road to Oz
- Criador del año: Jagger Inc., R. Larry Johnson
- Yegua de cría del año: Candy Striper, Gansett, Slow and Steady
- Semental del año: Blofeld, Great Notion, Mosler, Uncle Lino
Finalistas por el Maryland Thoroughbred Horsemen's Association:
- Propietario del año: Madison Avenue Racing Stable, Morris Kernan Jr. y Jagger Inc., Larry Robold, The Elkstone Group
- Entrenador del año: Brittany Russell, Gary Capuano, Michael Trombetta
- Jinete del año: Mychel Sanchez, Sheldon Russell, Yedsit Hazlewood
- Trabajador de la recta final del año: Charles Sniffen (anunciado previamente por MTHA)
- Caballo de tierra macho del año: Barbadian Runner, Post Time, Slam Notion
- Caballo macho de césped del año: Coringa, Had To Have Him, Witty
- Caballo de tierra femenino del año: Complexity Jane, Onyx Ten, Takethemoneyhoney
- Caballo de césped femenino del año: Lifelovenlaughter, Ultimate Love, Worth A Dime
- Reclamador del año: Bold Diversion, Cluck Cluck, Zero Blitz