Mychel Sánchez, nominado como jinete del año en los Maryland Awards 2025

La Asociación de Jinetes Pura Sangre de Maryland y la Asociación de Criadores de Caballos de Maryland, en cooperación con el Maryland Jockey Club, anunciaron la tarde de este miércoles 18 de febrero los nominados a los Maryland Thoroughbred Industry Renaissance Awards 2025, la misma se hará el 22 de marzo en Laurel Park.

Maryland celebra otra edición a los mejores 2025

Estos premios brindan la oportunidad de reconocer no solo las excepcionales actuaciones equinas, sino también a los jinetes y amazonas cuyo arduo trabajo, destreza y compromiso impulsan nuestro deporte día a día. Es una celebración de la excelencia y de la fortaleza de nuestra comunidad hípica.

Los finalistas criados en Maryland Horse Breeders Association;

Campeón macho de 2 años: Big Cuddle, Code of Silence, Romeo

Potranca campeona de 2 años: Dazzling Dame, Just Philtored, Slewperstitus

Campeón macho de 3 años: Barbadian Runner, Passion Rules, Slam Notion

Campeona potranca de 3 años: Grayson's Girl, Onyx Ten, Worth a Dime

Campeón macho mayor: Mindframe, Post Time, Quint’s Brew

Campeona hembra mayor: Future Is Now, Seismic Beauty, Splendora

Campeón de velocidad: Future Is Now, Mindframe, Splendora

Campeón corredor de césped: Future Is Now, Had to Have Him, Lifelovenlaughter

Campeón de carreras de obstáculos: Keys Discount, Mission North, Road to Oz

Criador del año: Jagger Inc., R. Larry Johnson

Yegua de cría del año: Candy Striper, Gansett, Slow and Steady

Semental del año: Blofeld, Great Notion, Mosler, Uncle Lino

Finalistas por el Maryland Thoroughbred Horsemen's Association: