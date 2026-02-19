MLB: Estas son las proyecciones de Fernando Tatis Jr. en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras una temporada 2025 que lo llevó a finalizar en el top 10 para las votaciones del MVP, el astro dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., se prepara para un 2026 que promete ser histórico. Luego de ser galardonado por segunda vez con el Guante de Platino y participar en el All-Star el año pasado, las proyecciones de FanGraphs para la próxima campaña sitúan a "El Niño" como una de las piezas más interesantes de las Grandes Ligas.

Un poder renovado para asaltar la Liga Nacional

Las proyecciones recientes de FanGraphs indican que Fernando Tatis Jr. está listo para dar un salto cualitativo en su producción de largo metraje. Se estima que el jardinero derecho conectará 30 cuadrangulares, una cifra que lo colocaría empatado en el noveno puesto de toda la Liga Nacional.

Este incremento en el poder no es casualidad. Durante el 2025, Tatis mostró una velocidad de salida promedio de 93.3 mph, ubicándose en el percentil 95 de la liga. Si logra ajustar el ángulo de salida de sus conexiones, ese aumento proyectado en los jonrones podría incluso quedarse corto frente a su capacidad real de irse para la calle.

La velocidad como arma letal en las bases

No todo es fuerza bruta en el juego de la estrella dominicana. La versatilidad sigue siendo su sello distintivo, y para el 2026 se proyecta que acumule 26 bases robadas.

Además, su rol como catalizador de la ofensiva de los Padres se refleja en las 106 carreras anotadas que se le pronostican, lo que lo situaría como el quinto mejor de toda la MLB en este departamento. Su capacidad para embasarse, con un OBP proyectado de .358, será fundamental para que San Diego se mantenga como un contendiente serio en la división Oeste.

Consolidación defensiva y el sueño del MVP

Después de ganar el Guante de Oro y el prestigioso Guante de Platino en 2025, Tatis Jr. ha silenciado a quienes dudaban de su transición a los jardines. Para 2026, las métricas avanzadas sugieren que mantendrá un OPS de .839, consolidándose en el Top 10 de la Liga Nacional.

El propio jugador ha manifestado que su meta personal es clara: ganar el premio al Jugador Más Valioso. Con un WAR proyectado superior a los 5.0 puntos y una salud que parece estar en su mejor momento, "El Niño" tiene todas las herramientas para que el 2026 sea el año en que finalmente reclame el trono individual de las Mayores, mientras busca llevar a los Padres a su primer título de Serie Mundial.