El Championship Meet 2025-2026 de Gulfstream Park continúa su marcha en Hallandale Beach, Florida. Para la jornada de este jueves, diez pruebas prometen mantener la adrenalina al máximo, pero es la tercera del programa la que capta la atención de los aficionados por un nombre con peso histórico.

A las 2:20 p.m. (Hora de Venezuela), diez ejemplares de cuatro y más años medirán fuerzas en un recorrido de 1 milla y 70 yardas (1,664 metros) sobre la superficie de Tapeta. Se trata de un grupo de no ganadores en un reclamo (claiming) de $12,500.

Un favorito que busca "romper la red"

En esta competencia destaca el cincoañero Bernabeu, que partirá por el puesto de pista 1 bajo el entrenamiento de Phillip Antonacci y la conducción del jinete argentino Jorge Ruiz. El ejemplar, defensor de las sedas del Lindy Farms, regresa a la acción tras un debut que dejó sabor a poco.

Su estreno fue el 18 de octubre de 2024 en la grama de Belmont At The Big A (Nueva York). En aquella ocasión, saltó como el gran favorito de la taquilla, pero finalizó quinto a poco más de cuatro cuerpos del ganador. Tras esa experiencia y después de 488 días sin ver acción, Bernabeu reaparece ahora con 123 libras y una preparación de cuatro ejercicios en Palm Meadows, siendo el más reciente un ajuste de 800 metros en 50.0 el pasado 15 de febrero. Su cotización en la línea matutina es de 2-1.

Bernabeu: Un nombre ligado a la gloria

Para los seguidores del fútbol, y especialmente para los hinchas del Real Madrid, el nombre es sinónimo de grandeza. Santiago Bernabéu, el eterno presidente del conjunto "merengue", es la figura más trascendental en la historia del club español.

Bajo su mando, el Real Madrid conquistó 6 Copas de Europa y 16 títulos de Liga, entre muchos otros trofeos. Su legado es tan inmenso que, desde 1955, el estadio del equipo lleva su nombre, siendo hoy un templo del deporte mundial con capacidad para 84,000 espectadores. Este jueves, el purasangre Bernabeu intentará honrar ese prestigio logrando su primera victoria en la pista de Florida.