La Guía del Reloj: 7 ejemplares que volaron en sus briseos y corren este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park tiene todo listo para su cartelera de este jueves. A partir de las 12:20 p.m. (Hora del Este) / 1:20 p.m. (Hora de Venezuela), las diez pruebas programadas entrarán en acción para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

Para los aficionados y apostadores, el análisis de los entrenamientos previos es una herramienta fundamental. A continuación, presentamos un resumen de los purasangres que mejor lucieron en sus briseos, facilitando su ubicación para quienes buscan el mayor dividendo en la taquilla.

Los "Bullet Works" en Gulfstream Park