Hipismo

La Guía del Reloj: 7 ejemplares que volaron en sus briseos y corren este jueves en Gulfstream Park

Estos ejemplares destacaron en sus entrenamientos matutinos para la cartelera de este 19 de febrero

Por

David García V.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 03:23 pm
La Guía del Reloj: 7 ejemplares que volaron en sus briseos y corren este jueves en Gulfstream Park
Foto: Gulfstream Park
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park tiene todo listo para su cartelera de este jueves. A partir de las 12:20 p.m. (Hora del Este) / 1:20 p.m. (Hora de Venezuela), las diez pruebas programadas entrarán en acción para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

NOTAS RELACIONADAS

Para los aficionados y apostadores, el análisis de los entrenamientos previos es una herramienta fundamental. A continuación, presentamos un resumen de los purasangres que mejor lucieron en sus briseos, facilitando su ubicación para quienes buscan el mayor dividendo en la taquilla.

Los "Bullet Works" en Gulfstream Park

  • 1ra Carrera: Lady Rockula (8): Dejó 35.3 para los 600 metros en la grama de Palm Meadows (por el lado externo de los conos) el 11 de febrero.

  • 5ta Carrera: Will Reign (1): Registró 48.4 para los 800 metros en la arena del Casse Training Center el 6 de febrero.
  • 5ta Carrera: Phoebeinwonderland (6): Detuvo el crono en 35.4 para los 600 metros sobre la arena de Gulfstream Park el 9 de febrero.
  • 5ta Carrera: Girl in Blue (7): Marcó 36.1 en 600 metros sobre la arena de Palm Meadows el 5 de febrero.
  • 7ma Carrera: Esooo (7): Impresionante ejercicio de 35 exactos para 600 metros en la grama de Palm Meadows (por el lado externo de los conos) el 23 de enero.
  • 9na Carrera: Arami’s Factor (2): Registró 1:01 para los 1,000 metros en la arena de Palm Meadows el 12 de febrero.
  • 10ma Carrera: Basilica Light (1): Marcó 36.4 para los 600 metros en la arena de Palm Meadows el 27 de enero.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Miércoles 18 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo