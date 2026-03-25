Yailin “La Más Viral” detenida: Defensa alega que es “totalmente inocente”

Suscríbete a nuestros canales

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral” fue detenida por agentes de la Policía Nacional en Santo Domingo Este durante un operativo donde se le incautaron dos armas de fuego. Ahora, el abogado de la artista ha declarado su inocencia ante los medios de comunicación.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público de República Dominicana, mientras avanza la investigación. Por los momentos, Jorgina Guillermo Díaz, de 23 años de edad, estará bajo custodia en la cárcel preventiva de San Luis.

Yailin es “totalmente inocente”

Por la tarde este 24 de marzo, la defensa de la intérprete se pronunció sobre el hecho, aseverando que Yailin es “totalmente inocente” y las armas encontradas en su vehículo no son de su propiedad, sino de una de las personas que viajaba junto a ella.

De acuerdo a reportes de medios de comunicación, la reggaetonera estaría siendo acusada de portar armas de fuego de manera ilegal.

“Aquí sencillamente se está atacando a una figura, donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar que sabe quien es el responsable”, aseveró el representante del equipo legal.

Asimismo, aseguró que el dueño de las armas se responsabilizó, sin embargo, el ente hace caso omiso a su testimonio.

Yailin “La Más Viral” en problema con la justicia

Pasada las 11 de la mañana en Santo Domingo, Yailin “La Más Viral” se encontraba a bordo de un Lamborghini con dos acompañantes, cuyas identidades no han sido reveladas, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) dieron la voz de alto.

Al inspeccionar el auto encontraron una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda arma marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

El miércoles 25 de marzo la artista será trasladada al Tribunal para la radicación formal de los cargos en su contra.