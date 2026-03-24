Miley Cyrus celebra los 20 años de Hannah Montana con un emotivo tributo

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La estrella del pop, Miley Cyrus, sorprendió al mundo del entretenimiento al conmemorar los 20 años de la icónica serie Hannah Montana, el fenómeno televisivo que marcó a toda una generación y la catapultó a la fama internacional.

Con un especial lleno de energía y buena música, la artista dejó claro que, aunque su carrera ha evolucionado, su etapa en Disney sigue siendo una parte fundamental de su historia.

El homenaje de Miley Cyrus

Para celebrar este aniversario histórico, Cyrus protagoniza un especial en la plataforma Disney+, donde revisita los momentos más emblemáticos de la inolvidable serie.

La producción incluye un recorrido por los escenarios originales, así como conversaciones íntimas sobre su experiencia interpretando a la doble vida de Miley Stewart y su alter ego musical.

Más allá del espectáculo, el proyecto representa una reconciliación emocional con el personaje que durante años la definió. La artista, que en el pasado buscó distanciarse de esa imagen, ahora abraza con madurez el impacto que tuvo en su vida y en millones de fans.

El fenómeno Hannah Montana

Estrenada en 2006, la serie no solo fue un éxito televisivo, sino un fenómeno cultural global que redefinió el entretenimiento juvenil. La historia de una adolescente con una doble vida como estrella pop convirtió a Miley Cyrus en una de las figuras más influyentes de su generación.

Dos décadas después, el legado de Hannah Montana sigue vigente. La celebración incluyó hasta un reencuentro del elenco original en una alfombra especial en Los Ángeles, donde actores como Jason Earles y Moisés Arias revivieron la magia de aquellos años junto a la protagonista.

El especial también profundiza en los desafíos que enfrentó Miley tras alcanzar la fama siendo tan joven. La artista reflexiona sobre cómo el éxito temprano influyó en su identidad y en las decisiones que tomó para reinventarse en la industria musical.

En el cierre del homenaje, Miley Cyrus dedica un emotivo mensaje a sus seguidores, agradeciendo el cariño que han mantenido durante todos estos años. “Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida”, expresó con emoción.