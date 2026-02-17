Un golpe a la nostalgia: Miley Cyrus revivirá a Hannah Montana

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno juvenil que marcó a toda una generación está de vuelta. Disney+ ha confirmado que celebrará las dos décadas del estreno de Hannah Montana con un especial junto a Miley Cyrus.

Hannah Montana tuvo un éxito arrollador y se quedó tatuado en el ADN de la cultura pop, es uno de esos personajes que trasciende a pesar de los años.

Este especial de Disney será una entrevista exhaustiva y grabada en directo frente a un público en estudio. La encargada de conducir la charla será Alex Cooper, la presentadora del podcast Call Her Daddy.

Miley Cyrus ofrecerá una mirada íntima y nunca antes vista sobre Miley Stewart y el mítico personaje de estrella pop adolescente. Asimismo, se revelan imágenes inéditas, un repaso por sus canciones y los secretos mejor guardados.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Este 'Hannahversario' es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", declaró la artista.

Detalles del especial: fecha de estreno

La producción está a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con la propia Miley Cyrus y su madre, Tish Cyrus-Purcell, como productoras ejecutivas.

Será el 24 de marzo de 2026 cuando se revele el especial de los 20 años de Hannah Montana. Además, la plataforma de streaming habilitará una colección especial que incluirá las 4 temporadas completas, la película y el concierto.

Miley Cyrus intentó borrar a Hannah Montana

Por años, Miley Cyrus buscó sepultar su pasado como Hannah Montana para crear su propia identidad musical lejos de la sombra del personaje. Su música, aunque pop, se hizo más madura a través del tiempo.

Si bien logró encontrar su autenticidad al momento de crear su música e imagen pública, se reconcilió con su pasado de chica Disney.