Aseguran que Miley Cyrus enfrenta dolorosa crisis de salud

De acuerdo a los reportes en los medios, la cantante estadounidense Miley Cyrus estaría enfrentado una repentina crisis de salud, estando internada en un centro de Los Ángeles, California, recibiendo atención de especialistas.

Información que corre en redes

La guapa intérprete que comenzó su carrera en la serie de Disney “Hannah Montana”, habría ingresado el jueves 13 de noviembre al centro de salud de emergencia, donde fue vista por un paparazzi.

Aseguran que la estrella creadora de grandes éxitos musicales como “Flowers” y “Wrecking Balls”, estaba en la compañía de su madre Tish Cyrus, y el llegar al centro de salud tuvo que ser ayudada por presentar problemas para caminar y mantenerse estable.

La noticia ha despertado un montón de comentarios de preocupación en los miles de seguidores de la ganadora del Grammy, quienes desean saber de la salud, a solo días de cumplir 33 años.

“Estuvo en un país asiático con su novio podría haber agarrado un virus, pero espero que todo esté bien”, es un comentario en redes sociales.

Éxito de Miley

La noticia sale en medio del estreno de la canción “Dream as One”, tema que Cyrus da voz para la tercera película de “Avatar: Fire and Ash”, la cual se estrena el próximo 19 de diciembre.

El tema fue lanzado el jueves 13 de noviembre y ya cuenta con muchas reproducciones en las plataformas digitales.

Ni familiares, amigos o pareja de la estrella han revelado alguna información de la situación hasta el momento.