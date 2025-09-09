Actriz de Disney anuncia que será madre por primera vez ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

La exestrella de Disney, Debby Ryan, famosa por su papel en “Jessie” y “The Suite Life on Deck”, emocionó a sus fans al anunciar que, ella y su esposo, Josh Dun, están esperando a su primer bebé.

La confirmación llegó el domingo 7 de septiembre mediante un tierno post conjunto de Instagram, el cual se viralizó en segundos y, se llenó de bonitos comentarios para la pareja.

Debby Ryan traerá al mundo a su 'Baby Disney'

El anuncio, firmado con la ingeniosa leyenda “Dun&dun +one”, presentó una serie de imágenes llenas de ternura, en las que se le ve a la actriz de Disney y cantante luciendo su pancita, un sonograma, un simpático dibujo tipo caricatura y unos diminutos Vans a cuadros.

El baterista de Twenty One Pilots aparece en una de las fotos sosteniendo esos pequeñísimos zapatos junto al vientre de su mujer, símbolo de la nueva vida que están construyendo.

Una hermosa y motivadora historia de amor

El romance entre Debby y Josh comenzó por allá en 2013, pero no fue un camino completamente recto. En 2015 vivieron una breve ruptura que se extendió hasta finales de 2016 cuando ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

En diciembre de 2018, Josh proclamó su amor de forma romántica al proponerla matrimonio en ua cabaña sobre los árboles de Nueva Zelanda, recibiendo una efusiva respuesta positiva.

Semanas más tarde, sorprendieron al mundo con una boda íntima realizada en solo 28 días, celebrada en Austin, Texas, la noche del 31 de diciembre de 2019. Meses después, confirmaron públicamente su boda a través de una entrevista en Vogue.

Hoy, la pareja vive en Columbus, Ohio, en un hogar lleno de creatividad y amor, un reflejo perfecto de su conexión artística y afectiva, por lo que se preparan de la mejor manera para recibir al nuevo miembro de su familia.