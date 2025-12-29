Anthony Joshua sobrevive a accidente mortal en Nigeria

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Joshua sufrió un accidente esta mañana en la autopista Lagos-Ibadan, cerca de Sagamu, Nigeria. El atleta Iba en un Lexus SUV donde viajaba como pasajero trasero y colisionó contra un camión estacionado por reventón de un neumático. La policía local ha revelado los pocos detalles que se saben.

Múltiples videos en redes sociales que se han viralizado muestran a Joshua (36 años), siendo rescatado entre los escombros. Sufrió heridas menores, que fueron atendidas en un hospital. El boxeador se reporta estable tras vacaciones en Nigeria luego de su KO a Jake Paul.

La policía resaltó en su primer informe oficial, que dos ocupantes del vehículo fallecieron, posiblemente del entorno del boxeador. Autoridades de Ogun State investigan aún lo sucedido, mientras Joshua no ha emitido comunicado. El incidente interrumpe sus planes de regreso al ring en febrero-marzo 2026.

Noticia en desarrollo...