Jake Paul ''respira como boxeador'' expeleador de UFC respalda su carrera

La personalidad de internet, Jake Paul, sigue aspirando llevar su carrera como boxeador al siguiente nivel. Sin embargo, parece tener muchos detractores que no lo aprecian como pugilista aún.

Aún así, hay voces en la industria del boxeo y las artes marciales mixtas que parecen respaldar los pasos que ha dado el estadounidense en su busca de reconocimiento profesional.

Un boxeador más

Aunque su récord de 13 combates (12 victorias, 1 derrota, 7 K.Os), tome en cuenta peleas de exhibición, desde 2023 ha demostrado su valía de forma intermitente frente a boxeadores profesionales.

Tal es el caso de Andre August, quien se enfrentó a Paul y fue noqueado en el primer asalto, el pasado 15 de diciembre de 2023; mismo caso de sus posteriores rivales Ryan Bourland y Mike Perry, ambos superados por nocaut técnico en el primer y sexto round respectivamente.

Por su parte, el ex-especialista en artes marciales Darren Till, ha sido uno de los que ha manifestado su apoyo al norteamericano.

''Entrena como un boxeador, vive como un boxeador y respira como boxeador'', explicó Till, quien se dedicó a la UFC profesionalmente entre 2015 y 2022. De tal modo, éste afirmó que debería ser considerado uno más de forma legítima.

Sin embargo, parece que Paul apunta a enfrentarse a un peso pesado de renombre como Anthony Joshua próximamente para demostrarlo.