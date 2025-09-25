Heroica intervención de Mychel Sánchez salva a colega en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica de este miércoles 24 de septiembre en el hipódromo de Parx Racing no solo estuvo marcada por la competencia, sino por un acto de valentía y compañerismo. El jinete venezolano Mychel Sánchez se convirtió en el protagonista de un hecho heroico al intervenir decisivamente para auxiliar a su colega, el también criollo Abner Adorno, quien sufrió un serio percance sobre su cabalgadura durante la séptima carrera del programa.

Sánchez, quien venía de destacar el martes con cuatro triunfos en siete compromisos, ya había logrado una victoria en la segunda carrera del día a bordo de la yegua Wink Of An Eye ($2.10 a ganador), demostrando su buen momento. Sin embargo, en la séptima carrera, un Maiden Special para ejemplares de tres años y más, la atención se desvió de la pista a la seguridad de los jinetes.

El Dramático Incidente en la Séptima Carrera: Parx Racing

El drama se desató al inicio de la carrera. El caballo Sole Lute (3-1 en el morning line), montado por Abner Adorno, presentó problemas al girar la primera curva. Adorno, quien partía por el puesto uno, comenzó a tener dificultades para controlar a su ejemplar, el cual se cargó peligrosamente hacia la baranda exterior.

Fue en ese momento que la pericia y el instinto de Mychel Sánchez se hicieron evidentes. A pesar de estar ubicado en la tercera posición de la carrera, el jinete zuliano volteó la mirada para darse cuenta de la gravedad de lo que le ocurría a su compañero. Al ver el estado de Adorno, Sánchez reaccionó de inmediato, haciendo señas desesperadas a los ponys boys (escoltas de pista) para que intervinieran.

La maniobra de Sánchez fue osada: guio a su propio ejemplar hacia la otra baranda de la pista con el objetivo de interceptar la trayectoria de Sole Lute y, con ello, contrarrestar la velocidad descontrolada que llevaba el caballo de Adorno. Su acción logró frenar el peligro inminente.

Posteriormente, Mychel Sánchez explicó su motivación en un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), reposteado por Javier Farache:

"Le gritamos al escolta, pero no pudieron actuar a tiempo o no vieron lo que yo vi. Tenía que hacer algo, no solo porque era él, un gran amigo, esposo y padre, sino porque vi en su rostro lo mal que estaba."

Resultados: Carrera Mychel Sánchez Heroico

Pese a que la carrera culminó oficialmente con la victoria para el ejemplar Atrocious (5), seguido por Chowser (3) y Trulli Warrior (6), los comisarios decidieron anular el resultado debido a los incidentes. El resto de la jornada hípica de nueve competencias continuó con normalidad hasta su finalización, pero el acto de Mychel Sánchez se convirtió en la noticia principal, capaz de demostrar que en el deporte hípico, el compañerismo puede superar la rivalidad.