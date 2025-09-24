Mucha atención: Importante corredora importada fue retirada del ciclo no válido de la R37

Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 28 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde, continúa el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025 con la reunión 37, la cual tendrá una programación de 12 carreras que incluye una Condicional Especial para Caballos Nacionales e Importados.

En horas de la tarde de este miércoles 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer, a través de sus redes sociales la información de una yegua importada que no estará en acción en la jornada dominical en el óvalo de Coche.

Yegua importada: Ciclo no válido R37 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de Carora's Dream (USA) (número 5), iba a participar en la segunda competencia del ciclo no válido para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros. Se perfilaba como la primera favorita para Gaceta Hípica.

Contaba con la conducción del jinete Jaime "Pocho" Lugo y la preparación de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M. En su última que fue su debut llegó segunda a cabeza de la ganadora Flor de Caña en distancia de 1.100 metros. Luego el jockey Jaime Lugo Jr., informó a los comisarios que la norteamericana hizo extraños en la competencia.

Motivo Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH, la estadounidense Carora's Dream quedó retirada por presentar Estado febril.