Hipismo

Mucha atención: Importante corredora importada fue retirada del ciclo no válido de la R37

La información oficial la ofreció el INH por sus RRSS 

Por Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 04:54 pm
Mucha atención: Importante corredora importada fue retirada del ciclo no válido de la R37
Foto: David Urdaneta.
Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 28 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde, continúa el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025 con la reunión 37, la cual tendrá una programación de 12 carreras que incluye una Condicional Especial para Caballos Nacionales e Importados.

NOTAS RELACIONADAS

En horas de la tarde de este miércoles 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer, a través de sus redes sociales la información de una yegua importada que no estará en acción en la jornada dominical en el óvalo de Coche.

Yegua importada: Ciclo no válido R37 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de Carora's Dream (USA) (número 5), iba a participar en la segunda competencia del ciclo no válido para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros. Se perfilaba como la primera favorita para Gaceta Hípica.

Contaba con la conducción del jinete Jaime "Pocho" Lugo y la preparación de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M. En su última que fue su debut llegó segunda a cabeza de la ganadora Flor de Caña en distancia de 1.100 metros. Luego el jockey Jaime Lugo Jr., informó a los comisarios que la norteamericana hizo extraños en la competencia.

Motivo Retiro: La Rinconada 

Mediante la información del INH, la estadounidense Carora's Dream quedó retirada por presentar Estado febril.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras retirados
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo