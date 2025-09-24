Conoce el próximo paso de la yegua chilena Steady en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada a Venezuela el 29 de abril de 2025, la yegua chilena Steady demostró ser una importada de lujo. El 8 de junio, en su debut en el hipódromo La Rinconada, triunfó con éxito en una distancia de 1.200 metros. Esta victoria para el lote de debutantes y perdedoras la puso en el mapa de la comunidad hípica venezolana.

Steady: Yegua Chilena Campaña La Rinconada Clásico Simón Bolívar

Nacida y criada en el Haras Don Alberto de Chile, la alazana ha impresionado con una distinguida campaña de dos victorias en cuatro presentaciones, por lo que su ascenso es de total notoriedad.

Y es que, esta chilena tiene potencial para grandes cosas, ya que ha competido contra las mejores yeguas venezolanas de su lote y se ha ganado un lugar en el hipismo nacional.

Su última actuación en el Clásico Hípica Nacional (GI) obtuvo un buen resultado, pues se llevó el segundo lugar, justo detrás de la campeona Fast Sensations disputado el domingo 21 de septiembre.

Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso para la chilena que paso a paso se ha ganado el corazón de la afición hípica venezolana?

El Stud Doña Ester anunció el día martes 23 de septiembre en su cuenta de X que Steady estará lista para participar en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), que se celebrará en octubre en la arena de Coche.

El mensaje dice así: “STEADY, PURA GARRA. Lista para el Clásico Simón Bolívar. La yegua muestra un cierre demoledor en sus últimas salidas y llegará en óptimas condiciones. ¿Será ella quien levante el trofeo y haga historia? ¡Fuerza Steady, #SteadyEnBolivar #Turf #Hipismo #LaRinconada”.

La afición hípica espera con ansias el desempeño de Steady en esta prueba selectiva, una de las más prestigiosas y de mayor trayectoria del turf criollo.

Toda la comunidad continúa con el seguimiento de las actuaciones de la pupila de Juan Carlos García Mosquera mientras avanza hacia este desafío crucial.