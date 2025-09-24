Atención: Descubre las montas de Winder Véliz para la R37 en La Rinconada (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El jockey aprendiz Winder Véliz estuvo este miércoles en la jornada de ajustes y aprovechó su descanso para ser entrevistado para Meridiano Web acerca de sus ocho montas para la trigésima séptima reunión.

Winder Véliz: Montas R37 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Winder, ante todo agradecido por entrevistarte. Tienes ocho compromisos para reunión 37. Inicia en la tercera competencia con el cincoañero Huracán Cumanés.

-Es un caballo que yo lo conozco y tuve la oportunidad de montarlo. Su propietario nuevamente me da la oportunidad de montar al ejemplar. Lo acabo de ver hoy en su ajuste con su galopador Gustavo Betancourt. He conversado con Gustavo y me dice que el caballo está bien y esperamos una buena carrera.

En la quinta carrera conducirás a la yegua Emmyarantza que reaparece luego de 42 días y se estrena en la cuadra del trainer Pedro Coronil.

-Es una yegua que se siente bien y anda muy bien en cancha. Esperamos que la yegua haga un buen espectáculo y una buena carrera.

Para la sexta carrera será la Condicional Especial para Caballos Nacionales e Importados de tres y más años. Allí montarás al alazán Skyline que hará su regreso luego de 64 días sin correr.

-Este es un caballo con el que logré mi primer triunfo aquí en el hipódromo La Rinconada. Vuelve a mis manos. Mañana hará su ajuste, espero que lo haga muy bien y este caballo espero que también haga un buen espectáculo.

Winder arranca el 5y6 y en la primera válida tendrás la conducción de la yegua Quality Princess.

-Es una yegua que anda muy bien en cancha. Su entrenador está haciendo un excelente trabajo y esperamos una buena carrera.

El importado Universal Joy (USA) será tu siguiente monta y hará su estreno aquí en el óvalo de Coche. Viene de hacer campaña en Estados Unidos.

-Este ejemplar anda muy bien y esperaremos una buena actuación.

Para la cuarta válida conducirás al tresañero Grandiossus del excelente entrenador Rafael Cartolano.

-El entrenador me da la oportunidad de montar esta yegua y trataré de dar lo mejor de mi para que ella haga una buena carrera.

La quinta válida estará sobre los estribos de la debutante Anastasia Queen presentada por Alejandro Regalado.

-Es una yegua que la conozco, empecé a trabajar mucho con ella. He tenido la oportunidad de llevarla al aparato. Su entrenador está haciendo un buen trabajo. Mañana la vuelvo a trabajar y esperaremos un buen espectáculo.

Cierra tus compromisos en la sexta válida repites en la monta del ejemplar Suliman Chaoukat Dokmadji.

-Este caballo anda bien. Su entrenador me hablado mucho sobre este ejemplar y con el favor de Dios esperamos tener una buena semana.