Conoce lo que dice el jinete aprendiz Winder Véliz de sus tres compromisos en el 5y6 en La Rinconada (+Video)

El jinete Veliz cerró el segundo meeting a toda máquina. Desde su llegada al óvalo de La Rinconada, este destacado aprendiz ha demostrado un talento excepcional, al punto de escalar hasta el tercer lugar del ranking con 22 triunfos hasta la pasada semana.

El alterna sus participaciones entre Valencia y La Rinconada, Veliz ha conseguido victorias importantes en poco tiempo, capaz de superar incluso a figuras ya consagradas en finales reñidos. Su éxito no es casualidad, es el resultado de un trabajo incansable y una pasión genuina por el deporte.

Su constante mejoría se refleja semana a semana, con el único propósito de alcanzar el máximo nivel y seguir con frecuentes visitas en el recinto de ganadores.

Aprovechó unos minutos de descanso, de este viernes de traqueos y ajustes finales, Veliz conversó con el equipo de Meridiano Web para compartir su visión sobre sus opciones en el ciclo de carreras del 5y6 nacional donde tiene hasta tres compromisos.

El primero de ellos es a la altura de la séptima carrera, primera válida por intermedio de la yegua Petareña.

- Esta yegua se siente muy bien en cancha, su entrenador y propietario me dan la oportunidad de conducirla y por lo hecho en sus ejercicios previos esperamos que haga un buen espectáculo.

Luego en la cuarta válida luego de 70 días sin correr tienes la oportunidad de montar a Caramel Love del trainer Yorvis Villamizar.

-Esta yegua la vengó trabajando desde hace tres semanas, sus galopes son muy buenos y el entrenador me brindó la confianza. De verdad que para esta ocasión esperamos que ella responda a los que ha realizado en la cancha.

5y6 nacional: La Rinconada Winder Véliz Reunión 34

Y en la carrera de los acumulados regresas al lomo de la yegua importada Tea Tree Bay.

-Agradecido con el Stud “Yellowstone” por brindarme las oportunidades, tanto su propietario como el entrenador que desde que llegue aquí confió en mí, cosa que le agradezco. La yegua se siente muy bien, yo mismo la he ajustado y esperamos que este domingo haga un buen espectáculo.