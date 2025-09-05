Aldry Siso: “Esta yegua baja distancia y no pueden dejarla fuera de sus combinaciones en el 5y6” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Jinetes y entrenadores han dejado atrás el segundo meeting y ya se preparan para dar lo mejor de sí este domingo 7 de septiembre en el óvalo de Coche.

La Rinconada: Jinete Entrevista 5y6 nacional 1.200 metros

Aldry Siso es uno de los jinetes que ha mejorado su desempeño de forma notable. Hasta ahora, acumula seis triunfos, una marca que no había alcanzado en los últimos tres años.

Su regreso al deporte se debe a su constancia, sacrificio y dedicación. En cada compromiso, Siso demuestra su pasión por lo que hace.

Para la reunión 34 de este domingo, Siso tiene cuatro montas, una selección cuidadosamente asesorada por su agente de jinetes, "Yito" Bermúdez.

“Buenos días para toda la afición hípica”

La primera de esas montas es en la de abrir las acciones con la potra LuisaCáceres que a su vez es hija del excelente corredor Manchester.

-Esta potranca se encuentra muy bien, ella ya tiene cuatro carreras anteriores y a pesar de que todavía no conquista el primer lugar esperando un excelente resultado para este domingo en recorrido de 1.100 metros.

Para el 5y6 nacional a la altura de la novena carrera montas nuevamente a Money Cleaner.

-Sí, a ella la vengo de montar y a pesar de no hacer una buena actuación. Para esta ocasión esperamos que demuestre todo lo que ha hecho en los trabajos, el sábado pasado su briseo fue muy bueno y gracias a eso esperamos un buen resultado en carrera.

Cuarta válida una vez más en el lomo de la yegua Enigma, pupila también del trainer Eliecer Gómez.

-Sí, la vengo de montar en par de ocasiones con un primer lugar. Su más reciente salió a pelear la punta y fue capaz de fajarse desde el vamos en recorrido de 1.400 metros, para esta ocasión con 200 metros menos creo y pienso que gracias a eso pudiéramos conseguir un triunfo.

Por último, cierras tus compromisos en carrera pareja de trece participantes con la yegua Sacarosa.

-Ella va correr seguido, en su anterior tuvimos una mala partida y prácticamente eso afectó en su desenvolvimiento. Luego en conversaciones con el preparador tomamos la decisión de correrla seguida con la finalidad que muestre lo que ha venido haciendo en cancha.