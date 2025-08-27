Aldry Siso se ve muy decidido en lograr una nueva victoria que le permita seguir por la senda del triunfo

Suscríbete a nuestros canales

Una mañana vibrante se vivió en la arena de Coche este miércoles 27 de agosto de 2025. El motivo no es para menos: jinetes y entrenadores afinan los últimos detalles para cerrar con éxito el segundo meeting del año.

La Rinconada. Entrevista Aldry Siso Victoria Reunión 33

Uno de los entrevistados fue el conocido jinete profesional Aldry Siso que la semana pasada tuvo la dicha de visitar el recinto de ganadores para llegar a seis y de esa manera y conseguir una buena marcar con a sus tres últimos años como jinete.

El equipo de Meridiano Web siempre en búsqueda de la mejor información y con consecuente apoyo a estos jóvenes aprovechó el momento de descanso del referido jinete para conversar con él y preguntarle acerca de sus compromisos de monta.

"Gracias a todos ustedes por la entrevista, saludos"

Buenos días, Siso tu primera monta es en la segunda carrera de la tarde con la yegua Gran Shishapangma que conoces a la perfección.

-Sí, a esta yegua la he venido montando desde su debut. La conozco muy bien y borren su última ya que tuvimos un pequeño detalle que fue corregido y esta semana vamos a dar el todo por el todo con ella.

Luego en la tercera carrera conduces a la yegua Gran Nasya otra entrenada de Ademar Piñango con el que haces buena yunta.

-A ella también al he conducido tres veces, con dos victorias. Este tiro es familiar por una de esos triunfos fue en esta misma distancia, su última actuación no la tomen en cuenta.

Para esta ocasión anda más puesta, sus condiciones son óptimas y vamos a la pelea en esta prueba.

5y6 nacional: La Rinconada Compromisos Jinetes

Para el 5y6 nacional tiene el compromiso con el ejemplar Bombazo en carrera especial para caballos nacionales e importados ganadores de 2 y 3 carreras.

-En una ocasión tuve la oportunidad de montarlo y entramos en pizarra. Hoy mismo tuve la oportunidad de trabajarlo y sus condiciones son extraordinarias donde me permito decir que espero alcanzar la primera victoria en yunta con el entrenador Carlos Luis Uzcátegui. Ojo no lo dejen fuera de sus combinaciones.

Tus últimas dos montas son de la mano del entrenador Luis Martin, primero sacarosa en la tercera válida del 5y6 nacional.

-Agradecido con el preparador por la oportunidad y daré todo lo mejor de mi para obtener un buen resultado.

Cierras tus labores en la cuarta válida con el ejemplar Caminante.

- Alcanzamos el cuarto lugar recientemente, debido a ciertos contratiempos durante el recorrido que me llevaron a buscar líneas externas. Este domingo, mi objetivo es corregir esos errores para lograr la victoria.