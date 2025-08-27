Para José Luis Balzán este ejemplar es el que más le gusta y es un pozo de fe para la R33 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador profesional José Luis Balzán, estuvo presente en la jornada de traqueos, la mañana de este miércoles 27 de agosto y conversó en entrevista para este medio en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada sobre sus 2 ejemplares presentados para la reunión 33 a efectuarse el día domingo 31 de agosto.

“Un saludo para la afición hípica. Les habla José Luis Balzán directo desde el hipódromo La Rinconada para darle un breve bosquejo sobre las condiciones físico-atlética de cada uno de los caballos de la cuadra número 5 que represento”.

Trainer en total tiene tres ejemplares presentados para la reunión número 33 que marca el fin del segundo meeting de la temporada. Comienza con Huracán Jesús en la quinta competencia que reaparece luego de 63 días sin correr, ¿coméntanos acerca de las condiciones de este ejemplar?

-Un caballo que ha demostrado ser rendidor y batallador. Vuelve a las manos del “General” Jaime “Pocho” Lugo y tenemos un pozo de fe y confianza en que el ejemplar va a obtener triunfo en eta competencia.

Para la sexta competencia del ciclo no válido tendrás el compromiso de presentar al tresañero Astro Zeta esta vez con la monta de Jaime “Pochito” Lugo, hijo del “General” ¿Qué nos puedes decir acerca de potro para esta carrera?

-Es un caballo que se ha venido recuperando poco a poco. Tenemos buenas expectativas con él. No lo dejen fuera de sus jugadas exóticas.

Para culminar, en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional presenta al cuatroañero Ancelotti y es otro que también regresa aquí a la pista de Coche luego de 49 días sin correr.

-Un caballo que puede ser una sorpresa para el 5y6 y por favor no lo dejen fuera de las combinaciones.