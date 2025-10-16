El nuevo rol de Adrián Delgado fuera de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que su paso por el reality show “Estrellas de la Cocina”, le despertó un gran amor por el arte culinario al actor venezolano, Adrián Delgado.

En los primeros meses del año, el galán de telenovelas logró mostrar su talento en los fogones y, aunque no ganó, quedó amando todo lo que tiene que ver con la cocina, por lo que ahora da un paso más en su vida profesional.

Adrián Delgado elige un nuevo camino

En días pasados, el caraqueño de 48 años informó que, de la mano del Instituto Internacional de Gastronomía Mariano Moreno, inició una nueva etapa en el mundo de la gastronomía, por lo que está formándose como Chef Profesional.

“Quienes me conocen de cerca saben que siempre me apasionó el mundo de la gastronomía y la sommelierie y aquí estoy, voy por la cocina!”, escribió en Instagram. Asimismo, informó que, lleva un mes en clases teóricas y prácticas y “ha sido una experiencia maravillosa”.

Delgado apuntó que, está estudiando en un instituto completo, en el que ofrecen carreras largas de cocinero, pastelero y panadero profesional, así como imparten cursos cortos, clases diarias y talleres de fin de semana.

“Son súper interesantes, divertidos y didácticos. Si te apasiona este mundo tanto como a mí, te invito a conocerlos y vivir la experiencia de cocinar en la mejor escuela del país”, puntualizó el actor sobre su ahora casa de estudios.

La emoción por volver al salón

En su mensaje, Adrián celebra los conocimientos adquiridos y también la emoción de volver a un salón de clases, lo que no hacía desde su graduación en la UCV: “Me ha despertado recuerdos hermosos, que me han llenado de energía y motivado de una forma indescriptible”.

En el post publicado en Instagram, el criollo publicó imágenes de su experiencia en el ISMM donde se le ve sonriente, junto a sus compañeros y preparando exquisitas recetas. “Cada clase, cada receta, me recuerdan que los sueños no tienen fecha de caducidad”, añadió.