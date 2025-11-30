LVBP

Así de cerrada queda la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado en la LVBP

Por

Meridiano

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 11:37 pm

Los Tigres de Aragua son el primer equipo en alcanzar las 20 victorias 

Suscríbete a nuestros canales

Un nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se cumplió este sábado, 29 de noviembre, y tras los recientes la tabla de posiciones se puso aún más cerrada. Por lo tanto, repasaremos los puestos a continuación.

NOTAS RELACIONADAS

Por un lado, los Tigres de Aragua llegaron a 20 triunfos está noche, siendo el primer conjunto en alcanzar esa cifra. En contraste con eso, los Leones del Caracas ahora se ubican en el sótano de la tabla con su reciente derrota.

Asimismo, hay que resaltar lo hecho por Magallanes y Tiburones, quienes están escalando posiciones, debido a sus destacadas rachas positivas.

Así está la tabla de posiciones en la LVBP:

  1. Tigres de Aragua (20-16)
  2. Águilas del Zulia (19-16
  3. Tiburones de La Guaira (19-18)
  4. Bravos de Margarita (19-18)
  5. Caribes de Anzoátegui (18-18)
  6. Cardenales de Lara (17-20)
  7. Navegantes del Magallanes (17-20)
  8. Leones del Caracas (16-19).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Sabado 29 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol