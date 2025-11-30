Así de cerrada queda la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Un nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se cumplió este sábado, 29 de noviembre, y tras los recientes la tabla de posiciones se puso aún más cerrada. Por lo tanto, repasaremos los puestos a continuación.

Por un lado, los Tigres de Aragua llegaron a 20 triunfos está noche, siendo el primer conjunto en alcanzar esa cifra. En contraste con eso, los Leones del Caracas ahora se ubican en el sótano de la tabla con su reciente derrota.

Asimismo, hay que resaltar lo hecho por Magallanes y Tiburones, quienes están escalando posiciones, debido a sus destacadas rachas positivas.

Así está la tabla de posiciones en la LVBP: