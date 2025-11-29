LVBP: Tiburones frenó racha de Gorkys Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El patrullero central de los Tigres de Aragua, Gorkys Hernández, vio cortada este viernes 28 de noviembre su impresionante seguidilla de 22 juegos consecutivos conectando hit, un nuevo récord para la franquicia que superó la marca anterior de 20 juegos.

Hernández fue dominado en tres turnos por los Tiburones de La Guaira yéndose sin imparables por primera vez desde el 30 de octubre. Durante esta notable racha, “Hunter” destacó por un promedio de bateo de .448, con 13 carreras impulsadas, un cuadrangular, dos dobles, 19 anotadas y un OPS de 1.053, números que reflejan su gran impacto ofensivo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La hazaña de Gorkys Hernández en Tigres de Aragua

Gorkys Hernández estableció una nueva cima en la historia de Tigres de Aragua, convirtiéndose en el jugador con la mayor cantidad de juegos consecutivos bateando hit para esta franquicia. La racha comenzó tras un inicio de temporada lento y desde entonces elevó su promedio a un nivel destacado, demostrando su veteranía y constancia al batear .448 en esos 22 encuentros. Hernández superó a Duane Kuiper y José "Cafecito” Martínez con 20 juegos quienes ostentaban la anterior marca.

Además de ser récord para Tigres de Aragua, la seguidilla de Gorkys lo acercó a marcas históricas dentro de la LVBP, donde el récord absoluto de juegos consecutivos con hit está en 28, logrado en la temporada 1976-1977 por Adrian Garrett con los Leones del Caracas.