LVBP: Estos serán los abridores para la jornada de este sábado

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) presenta este sábado 29 de noviembre una jornada cargada de expectativa con cuatro enfrentamientos que pueden marcar tendencias en la clasificación.

Tigres visita a Caribes

Los bengalíes visitan por primera vez en la campaña el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz para una serie de tres encuentros ante Caribes que persigue el primer lugar de la tabla.

Por los Tigres, el abridor será el derecho Jean Pinto quien irá a su séptima salida de la temporada con récord nivelado de 2-2 y una efectividad de 2.28. Por los Caribes, el dominicano Luis Reyes subirá a la lomita por cuarta vez en la campaña en búsqueda de su primera victoria.

Magallanes quiere abandonar el sótano

Los filibusteros viven una buena racha de cuatro triunfos al hilo y comparten junto a Cardenales el último lugar de la tabla. El zurdo Yohander Mendez lanzará por los eléctricos mientras que el ex grandes ligas Félix Doubront hará lo propio por los Bravos de Margarita que también busca llegar a las 20 victorias.

Lara visita a las Águilas

Los crepusculares suman cuatro derrotas al hilo y quieren reencontrarse con la victoria en el nido rapaz. El derecho Robert Colina lanzará las serpentinas por los larenses luego de no permitir carreras en su última presentación. Las Águilas no pretenden soltar el primer lugar y llaman al diestro José Dávila para buscar la victoria 20.

Duelo eléctrico en la capital

Los Leones del Caracas vienen de una importante victoria en el oriente del país. El zurdo José Torres abrirá por los melenudos exhibiendo una efectividad de 3.34 con 35 ponches en 32.1 episodios de labor con la dura tarea de frenar a un reforzado lineup escualo. En frente tendrá al derecho William Cuevas quien irá a su cuarta apertura de la temporada. En sus tres salidas previas, no ha podido llegar al quinto inning.