LVBP: Estos son los líderes de los principales departamentos ofensivos

Se avecina un nuevo y emocionante fin de semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en lo que será el cierre del mes de noviembre. En este sentido, hay que hablar sobre los actuales líderes en promedio ofensivo, carreras remolcadas y cuadrangulares que, hasta los momentos, han generado un impacto significativo en sus organizaciones.

Estas figuras han destacado desde el primer momento que saltaron al terreno de juego con sus respectivas franquicias y, desde entonces, no han hecho otra cosa que otorgarles beneficios desde la caja de bateo a equipos. Al mismo tiempo, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para lanzadores rivales.

Líderes ofensivos en la actual LVBP

Por un lado, el utility Harold Castro, de los Leones del Caracas, continúa demostrando su consistencia con el bate y es el líder de promedio de bateo en toda la LVBP. Con un promedio ofensivo de .379, el caraquista se ha convertido en una pieza determinante para la producción del equipo capitalino.

Su capacidad de embasarse, conectar líneas oportunas y mantener un enfoque sólido en cada turno lo han posicionado como uno de los bateadores más confiables del circuito en los últimos años, tanto en ronda regular como en la postemporada.

En el apartado de poder, el protagonista absoluto es Jadher Areinamo, el novato sensación de los Tiburones de La Guaira. El pelotero de 22 años suma 13 cuadrangulares, liderando cómodamente el departamento y confirmando sus habilidades para sacar la pelota del parque.

Además, Areinamo no solo domina el renglón de batazos de vuelta completa. El guairista también encabeza el departamento de carreras remolcadas, acumulando 42 impulsadas hasta la fecha. Su impacto ofensivo ha sido determinante para mantener a los Tiburones como una de las ofensivas más productivas del torneo, aportando tanto en momentos clave como en situaciones en que consigue varios compañeros en base. Por esto, no es casualidad que sea el candidato número 1 para quedarse con los premios a Novato del Año y Jugador Más Valioso (MVP).

Si bien es cierto que falta todavía un mes completo de ronda regular por disputarse, el ritmo que llevan Harold Castro y Jadher Areinamo es de esos casos que darán mucho de qué hablar por lo que pueden seguir aportando a sus respectivas organizaciones en esta emocionante campaña de la pelota criolla.