Así se jugará la jornada de este sábado 29 de noviembre en la LVBP

El fin de semana llegará repleto de beisbol, como de costumbre ocurre durante todo el último tercio del año y en la jornada de este sábado se llevarán enfrentamientos muy interesantes, los cuales te mostraremos a continuación.

Luego de un día viernes donde se repitieron dos desafíos, en los choques del día de hoy todos los equipos se verán las caras por primera vez en la presente semana.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Leones del Caracas (José Torres) vs Tiburones de La Guaira (William Cuevas) 5:00pm en el estadio Universitario.

- Tigres de Aragua (Jean Pinto) vs Caribes de Anzoátegui (Luis Reyes) 5:30pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Bravos de Margarita (Félix Doubront) vs Navegantes del Magallanes (Yohander Méndez) 5:30pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Cardenales de Lara (Robert Colina) Águilas del Zulia (José Dávila) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.