LVBP: Tiburones brilló en el debut de Maikel García y Ronald Acuña Jr.

Los Tiburones de La Guaira lograron su tercer triunfo corrido y se acercan a dos juegos del primer lugar al blanquear con paliza incluida a los Tigres de Aragua 11 a 0 en el estadio Forum La Guaira de Macuto.

En el estreno en la temporada 2025-2026 de la LVBP del guante de oro de la Liga Americana Maikel García y el MVP de la Liga Nacional 2023, Ronald Acuña Jr. el conjunto escualo desató toda su ofensiva aprovechando las ventajas otorgadas por el pitcheo bengalí.

La primera carrera del juego llegó en el tercer episodio, luego de un boleto intencional (el segundo de la noche) a Ronald Acuña Jr. Jadher Areinamo se encargó de llevarlo a la goma con sencillo al jardín central.

El gran rally salado fue en la quinta entrada, Daniel Montaño produjo dos más con imparable al centro para empujar a García y a Acuña Jr. Después, Alcides Escobar remolcó la cuarta con sencillo. Posteriormente, Franklin Barreto y Juniel Querecuto trajeron dos más con par de sencillos y Sebastián Rivero se trajo dos más con doble por reglas para el 7 a 0. Acuña Jr. fabricó la octava con rodado al campocorto que permitió anotar a Querecuto desde la tercera y por último, Maikel García con doble fabricó la novena rayita de los Tiburones.

El pitcheo guairista se encargó de dejar sin reacción a la ofensiva felina. El golpe de gracia llegó en el cierre del octavo, con jugada de selección de Daniel Montaño y elevado de sacrificio de Alcides Escobar sentenciaron el marcador.

La victoria fue para Eric Pardinho (2-0) y la derrota para Christian Mejías (1-2).