MLB: Victor Bericoto brilla ante los Dodgers y reclama atención en la pretemporada

El prospecto venezolano Víctor Bericoto protagonizó la jornada del viernes en la Liga del Cactus al liderar la ofensiva de los Gigantes de San Francisco en la victoria frente a los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero de 24 años finalizó el encuentro de 3-2, con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas, consolidándose como una de las figuras emergentes del campamento de Arizona.

La actuación de Bericoto comenzó a rendir frutos en la segunda entrada. Ante los envíos del estelar japonés Yoshinobu Yamamoto, el criollo conectó un rodado productor que permitió a los Gigantes tomar una ventaja parcial de 2-1.

Poder de Bericoto sentencia el encuentro en Arizona

El momento cumbre del compromiso llegó en el quinto episodio. Con tres corredores en circulación, Bericoto enfrentó al lanzador Christian Romero y conectó un grand slam que amplió la diferencia a 8-2. El batazo no solo aseguró la ventaja para San Francisco, sino que exhibió la fuerza bruta que el patrullero ha desarrollado en las sucursales de ligas menores.

A pesar de esta exhibición ofensiva, la situación contractual y la profundidad del roster de los Gigantes indican que Bericoto no formará parte del equipo para el Opening Day. La gerencia de San Francisco mantiene un plan de desarrollo estricto para el jugador, quien requiere mayor tiempo de juego diario para pulir aspectos defensivos antes de un ascenso definitivo a las Grandes Ligas.

Con 24 años, Víctor Bericoto se encuentra en una etapa de madurez física ideal para competir en el máximo nivel. Su capacidad para batear hacia todas las bandas y su disciplina en el plato son herramientas que los Gigantes valoran para el futuro a mediano plazo.