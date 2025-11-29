Hipismo

La quinta carrera de La Rinconada donde cada hípico tiene un dato se presenta un retiro de última hora

 La información fue a través de las RRSS del INH y hasta ahora seis ejemplares no se darán de la partida en la reunión 46

Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 12:24 pm
La quinta carrera de La Rinconada donde cada hípico tiene un dato se presenta un retiro de última hora
Foto: José Antonio Aray
Este domingo 30 de noviembre, el Hipódromo La Rinconada continuará con el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025, la cual se acerca a su final.

La programación de la reunión número 46 arrancará a la 1:00 de la tarde con un total de 12 carreras. Aunque el cartel no incluye pruebas selectivas, se anticipa una gran paridad en el 5y6 nacional, lo que sugiere la posibilidad de que los aficionados estén en presencia de excelentes dividendos.

Meridiano: Retirado para La Rinconada Carreras No válidas

La mañana de este sábado 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, a través de sus redes sociales, la lista oficial de retiros. En ella se destaca la baja de un nuevo ejemplar que no participará en una de las carreras No Válidas, que usualmente genera gran volumen de información entre la fanaticada hípica.

Esta quinta competencia, está reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes y no ganadores, en distancia de 1.200 metros y por un premio a repartir de $26.000.

Se trata de Huracán Luis (número 8), con la monta del jinete profesional Maykor Ibarra, y presentado por Pedro Coronil para el Stud “JCI”, ejemplar que venía de llegar segundo en su anterior presentación a cinco cuerpos y medio del vencedor Esplendor el pasado 02 de noviembre del presente año.

                                              

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Huracán Luis, fue retirado por Estado Febril.

Según Fuentes digitales

Un estado febril en los caballos es una elevación de la temperatura corporal por encima del rango normal. Que usualmente se sitúa entre  37.5°C38.5, los síntomas incluyen letargo, pérdida de apetito, debilidad y, en algunos casos, tos, secreción nasal o dificultad para respirar.

 

 

