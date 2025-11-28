La clave para el 5y6: Aquí te damos la información más "regada" para la tercera válida de la R46

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta para el día domingo 30 de noviembre la reunión número 46, con una cartelera de 12 carreras sin carreras clásicas.

La Rinconada: Información corrida 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Lady Rocket (número 10), es una de las corredoras inscritas a reaparecer luego de 42 día sin correr, con la monta del aprendiz Ángel Ybarra en yunta con José García para el Stud Cuchilla.

La castaña mantiene una campaña de 14 actuaciones con cuatro victorias, por lo tanto, buscará tomarse su primera foto del año.

En su última competencia disputada el 19 de octubre fue capaz de llegar séptima a 10 cuerpos de la ganadora Yaqui Desings para este mismo recorrido de velocidad (1.200 metros).

Ajuste: R46 La Rinconada

El miércoles 26 de noviembre en la pista caraqueña, la pupila de García galopó dos vueltas suaves, en pelo informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).