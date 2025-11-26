Mets le exigió a Cardenales cambiar de posición a Luisangel Acuña

Suscríbete a nuestros canales

En dos de los últimos cuatro encuentros de Cardenales de Lara, Luisangel Acuña no ha salido como titular y eso se debe a un dilema que está manejando actualmente el cuerpo técnico por una exigencia de la gerencia de los Mets de Nueva York.

Aunque el utility venezolano ha sido utilizado inicialmente como parador en corto por los larenses, ya no podrá ver acción en esa posición tan seguido por petición de su equipo en Las Mayores.

Luisangel Acuña debe jugar en el jardín central:

El gerente deportivo de Cardenales, José "Chato" Yépez conversó recientemente con el medio "La Voz del Cardenal" y dio varios detalles puntuales de algunos de sus peloteros.

Entre ellos sacó a relucir la situación de "La Presión", indicando que debe comenzar a ver acción en el jardín central, motivado a una solicitud de los Mets de Nueva York.

Rafael Ortega y su polivalencia:

Por un lado, será complicado mover a un Rafael Ortega que siempre ha jugado una excelsa defensa en el center field y por otro, lo positivo es que "Balita" tiene igualmente la capacidad de cubrir cualquier posición de los jardines.

César Istúriz debe encargarse de esa compleja situación y hasta el momento, ha optado por alternar a Luisangel entre la titularidad y la banca en los últimos desafíos.