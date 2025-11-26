LVBP: Rangel Ravelo quedó como máximo hiteador en la franquicia de Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

En el compromiso de este martes entre los Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, el cubano Rangel Ravelo conectó un doble en el quinto episodio, con ese batazo, el inicialista alcanzó los 314 imparables en su paso por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), convirtiéndose en el importado con más hits en la historia de la organización crepuscular. De esta manera, Ravelo superó la marca que mantenía el estadounidense Tom Evans, quien había dejado un registro de 313 incogibles.

El legado de Ravelo en Cardenales de Lara

Desde su llegada al conjunto larense, Ravelo se ha consolidado como uno de los peloteros más consistentes y respetados de la liga. Su capacidad para producir en momentos claves, su disciplina en el plato y su liderazgo dentro del clubhouse lo han convertido en pieza fundamental para las aspiraciones del equipo. Este nuevo récord no solo resalta su calidad individual, sino también la confianza que la organización ha depositado en él a lo largo de ocho temporadas.

El próximo en la lista de foráneos con más hits en nuestra liga es Tom Grieve con 326, quien ocupa el décimo peldaño histórico en nuestra liga.